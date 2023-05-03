3 Mayıs hangi burç? 3 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Mayıs hangi burç oluyor? 3 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

3 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1931 - Sait Maden

1954 - Serruh Kaleli

1961 - Leyla Zana

1971 - Mehmet Aycı

1980 - Alper Tezcan

1982 - Ayçin İnci

1987 - Damla Sönmez

1993 - Nilay Deniz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

612 - III. Konstantinos

1670 - Nikolas Mavrokordatos

1898 - Golda Meir

1903 - Bing Crosby

1933 - Steven Weinberg

1961 - Steve McClaren

1965 - Mihail Prohorov

1978 - Paul Banks

1983 - Romeo Castelen

1983 - Márton Fülöp

1985 - Ezequiel Lavezzi

1994 - Famoussa Koné

1996 - Alex Iwobi

1996 - Domantas Sabonis

1997 - Desiigner