Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Mayıs hangi burç? 3 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Mayıs hangi burç oluyor? 3 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
3 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1931 - Sait Maden
1954 - Serruh Kaleli
1961 - Leyla Zana
1971 - Mehmet Aycı
1980 - Alper Tezcan
1982 - Ayçin İnci
1987 - Damla Sönmez
1993 - Nilay Deniz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
612 - III. Konstantinos
1670 - Nikolas Mavrokordatos
1898 - Golda Meir
1903 - Bing Crosby
1933 - Steven Weinberg
1961 - Steve McClaren
1965 - Mihail Prohorov
1978 - Paul Banks
1983 - Romeo Castelen
1983 - Márton Fülöp
1985 - Ezequiel Lavezzi
1994 - Famoussa Koné
1996 - Alex Iwobi
1996 - Domantas Sabonis
1997 - Desiigner
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