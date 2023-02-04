3 Şubat hangi burç? 3 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:33

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Şubat hangi burç oluyor? 3 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

3 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1899 - Sadi Işılay

1934 - Teoman Köprülüler

1937 - İrfan Ataso

1943 - Asaf Savaş Akat

1944 - Fethi Heper

1945 - Hakkı Bulut

1945 - Dilek Türker

1947 - Paul Auster

1952 - Fatma Karanfil

1955 - Bahadır Akkuzu

1957 - Ulrich Karger

1959 - Ferzan Özpetek

1960 - İlyas Tüfekçi

1971 - Metin Türkcan

1972 - Canan Kaftancıoğlu

1980 - Ayça Işıldar Ak

1983 - Deniz Hakyemez

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1809 - Felix Mendelssohn Bartholdy

1811 - Horace Greeley

1817 - Émile Prudent

1821 - Elizabeth Blackwell

1870 - Robert Ames Bennet

1874 - Gertrude Stein

1883 - Camille Bombois

1887 - Georg Trakl

1889 - Risto Ryti

1890 - Paul Scherrer

1894 - Norman Rockwell

1895 - Richard Söderberg

1898 - Alvar Aalto,

1909 - Simone Weil

1923 - Françoise Christophe

1924 - Edward Palmer Thompson

1943 - Dennis Edwards

1943 - Erick Haydock

1943 - Seizo Fukumoto

1950 - Morgan Fairchild

1959 - Thomas Calabro

1960 - Joachim Löw

1964 - Corinne Masiero

1970 - Oscar Cordoba

1972 - Jesper Kyd

1972 - Mart Poom

1974 - Şahab Hüseyni

1974 - Baraladei Daniel Igali

1974 - Miriam Yeung

1975 - Markus Schulz

1976 - Isla Fisher

1982 - Anna Puu

1984 - Matthew James Moy

1988 - Cho Kyuhyun

1992 - Daniyar İsmayilov

1993 - Getter Jaani

1993 - Maxi Thiel