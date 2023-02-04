3 Şubat hangi burç? 3 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Şubat hangi burç oluyor? 3 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
3 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1899 - Sadi Işılay
1934 - Teoman Köprülüler
1937 - İrfan Ataso
1943 - Asaf Savaş Akat
1944 - Fethi Heper
1945 - Hakkı Bulut
1945 - Dilek Türker
1947 - Paul Auster
1952 - Fatma Karanfil
1955 - Bahadır Akkuzu
1957 - Ulrich Karger
1959 - Ferzan Özpetek
1960 - İlyas Tüfekçi
1971 - Metin Türkcan
1972 - Canan Kaftancıoğlu
1980 - Ayça Işıldar Ak
1983 - Deniz Hakyemez
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1809 - Felix Mendelssohn Bartholdy
1811 - Horace Greeley
1817 - Émile Prudent
1821 - Elizabeth Blackwell
1870 - Robert Ames Bennet
1874 - Gertrude Stein
1883 - Camille Bombois
1887 - Georg Trakl
1889 - Risto Ryti
1890 - Paul Scherrer
1894 - Norman Rockwell
1895 - Richard Söderberg
1898 - Alvar Aalto,
1909 - Simone Weil
1923 - Françoise Christophe
1924 - Edward Palmer Thompson
1943 - Dennis Edwards
1943 - Erick Haydock
1943 - Seizo Fukumoto
1950 - Morgan Fairchild
1959 - Thomas Calabro
1960 - Joachim Löw
1964 - Corinne Masiero
1970 - Oscar Cordoba
1972 - Jesper Kyd
1972 - Mart Poom
1974 - Şahab Hüseyni
1974 - Baraladei Daniel Igali
1974 - Miriam Yeung
1975 - Markus Schulz
1976 - Isla Fisher
1982 - Anna Puu
1984 - Matthew James Moy
1988 - Cho Kyuhyun
1992 - Daniyar İsmayilov
1993 - Getter Jaani
1993 - Maxi Thiel
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