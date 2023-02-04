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Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:44

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Yaşam alanınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bugün sevgili kovalar. Sorunları görmezden gelerek odak noktanızı değiştirmeye çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunların üzerine gidin fakat öfke ile değil. Orijinal ve sıra dışı yönünüzü insanlara gösterin.



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