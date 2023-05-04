Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 4 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Mayıs hangi burç oluyor? 4 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
4 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1934 - Mehmet Genç
1954 - Hayri İnönü
1964 - Muharrem İnce
1966 - Ekrem Buğra Ekinci
1967 - Haydar Zorlu
1975 - Murat Arkın
1981 - Derya Karadaş
1989 - Burcu Biricik
1991 - Yusuf Akyel
1997 - Bahar Şahin
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1008 - I. Henri
1899 - Fritz von Opel
1904 - Ümmü Gülsüm
1928 - Muhammed Hüsnü Mübarek
1929 - Audrey Hepburn
1948 - V. George Tupou
1956 - Michael L. Gernhardt
1981 - Eric Djemba-Djemba
1985 - Fernandinho
1986 - George Hill
1987 - Cesc Fàbregas
1988 - Nycke Groot
1988 - Radja Nainggolan
1992 - Victor Oladipo
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