4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 09:40

Güncelleme: 04.05.2023 - 09:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Mayıs hangi burç oluyor? 4 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

4 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1934 - Mehmet Genç

1954 - Hayri İnönü

1964 - Muharrem İnce

1966 - Ekrem Buğra Ekinci

1967 - Haydar Zorlu

1975 - Murat Arkın

1981 - Derya Karadaş

1989 - Burcu Biricik

1991 - Yusuf Akyel

1997 - Bahar Şahin

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1008 - I. Henri

1899 - Fritz von Opel

1904 - Ümmü Gülsüm

1928 - Muhammed Hüsnü Mübarek

1929 - Audrey Hepburn

1948 - V. George Tupou

1956 - Michael L. Gernhardt

1981 - Eric Djemba-Djemba

1985 - Fernandinho

1986 - George Hill

1987 - Cesc Fàbregas

1988 - Nycke Groot

1988 - Radja Nainggolan

1992 - Victor Oladipo