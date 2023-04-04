4 Nisan hangi burç? 4 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:24

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Nisan hangi burç oluyor? 4 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 4 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

4 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1922 - Hayrettin Karaca

1928 - İlhami Soysal

1944 - Toktamış Ateş

1946 - Ercan Yazgan

1947 - Işılay Saygın

1948 - Şahin Mengü

1953 - Fahriye Güney

1963 - Nuri Adıyeke

1963 - Semih Kaplanoğlu

1967 - Hakan Bilgin

1967 - Ali Babacan

1970 - Çağan Irmak

1999 - Mert Müldür

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1932 - Anthony Perkins

1941 - Angelica Domröse

1960 - Hugo Weaving

1963 - Graham Norton

1964 - Branco

1964 - David Cross

1965 - Robert Downey, Jr.

1966 - Nancy McKeon

1970 - Josh Todd

1979 - Heath Ledger

1983 - Ben Gordon

1984 - Sean May

1987 - Sami Khedira

1987 - McDonald Mariga

1989 - Vurnon Anita

1989 - Chris Herd

1993 - Frank Kaminsky



