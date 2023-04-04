4 Nisan hangi burç? 4 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 4 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Nisan hangi burç oluyor? 4 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 4 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
4 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1922 - Hayrettin Karaca
1928 - İlhami Soysal
1944 - Toktamış Ateş
1946 - Ercan Yazgan
1947 - Işılay Saygın
1948 - Şahin Mengü
1953 - Fahriye Güney
1963 - Nuri Adıyeke
1963 - Semih Kaplanoğlu
1967 - Hakan Bilgin
1967 - Ali Babacan
1970 - Çağan Irmak
1999 - Mert Müldür
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1932 - Anthony Perkins
1941 - Angelica Domröse
1960 - Hugo Weaving
1963 - Graham Norton
1964 - Branco
1964 - David Cross
1965 - Robert Downey, Jr.
1966 - Nancy McKeon
1970 - Josh Todd
1979 - Heath Ledger
1983 - Ben Gordon
1984 - Sean May
1987 - Sami Khedira
1987 - McDonald Mariga
1989 - Vurnon Anita
1989 - Chris Herd
1993 - Frank Kaminsky
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