4 Şubat hangi burç? 4 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 4 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Şubat hangi burç oluyor? 4 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
4 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1885 - Hamâmîzâde İhsan Bey
1940 - Gönül Akkor
1941 - Bedia Akartürk
1945 - Ümran Baradan
1957 - Metin Belgin
1972 - Polat Labar
1973 - Aykan İlkan
1975 - Atilla Taş
1978 - Ömer Onan
1987 - Kendi (Nuray Ülker)
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1696 - Marco Foscarini
1842 - Georg Brandes
1891 - Jüri Lossmann
1893 - Raymond Dart
1895 - V. Iyasu
1906 - Clyde Tombaugh
1913 - Rosa Parks
1960 - Michael Stipe
1970 - Gabrielle Anwar
1972 - Giovanni
1975 - Natalie Imbruglia
1981 - Paulien van Deutekom
1990 - Zach King
1993 - Bae Noo-ri
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