4 Şubat hangi burç? 4 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:01

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Şubat hangi burç oluyor? 4 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

4 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1885 - Hamâmîzâde İhsan Bey

1940 - Gönül Akkor

1941 - Bedia Akartürk

1945 - Ümran Baradan

1957 - Metin Belgin

1972 - Polat Labar

1973 - Aykan İlkan

1975 - Atilla Taş

1978 - Ömer Onan

1987 - Kendi (Nuray Ülker)

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1696 - Marco Foscarini

1842 - Georg Brandes

1891 - Jüri Lossmann

1893 - Raymond Dart

1895 - V. Iyasu

1906 - Clyde Tombaugh

1913 - Rosa Parks

1960 - Michael Stipe

1970 - Gabrielle Anwar

1972 - Giovanni

1975 - Natalie Imbruglia

1981 - Paulien van Deutekom

1990 - Zach King

1993 - Bae Noo-ri











