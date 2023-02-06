6 Şubat hangi burç? 6 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Şubat hangi burç oluyor? 6 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

6 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1664 - II. Mustafa

1930 - Günay Sağun

1949 - Hayko

1953 - Osman Yağmurdereli

1956 - Nazan Öncel

1989 - Burcu Taşbaş

1989 - Burcu Burkut Erenkul

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1611 - Chongzhen

1862 - Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller

1895 - María Teresa Vera

1932 - Camilo Cienfuegos

1932 - François Truffaut

1935 - Edwin Barnes

1940 - Tom Brokaw

1945 - Bob Marley

1962 - Axl Rose

1966 - Rick Astley

1969 - Masaharu Fukuyama

1979 - Dan Balan

1979 - Natalya Safronova

1981 - Alison Haislip

1981 - Jens Lekman

1982 - Alice Eve

1984 - Darren Bent

1984 - Piret Järvis

1985 - Crystal Reed

1986 - Dane DeHaan

1993 - Tinashe































