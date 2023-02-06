6 Şubat hangi burç? 6 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 6 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Şubat hangi burç oluyor? 6 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
6 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1664 - II. Mustafa
1930 - Günay Sağun
1949 - Hayko
1953 - Osman Yağmurdereli
1956 - Nazan Öncel
1989 - Burcu Taşbaş
1989 - Burcu Burkut Erenkul
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1611 - Chongzhen
1862 - Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller
1895 - María Teresa Vera
1932 - Camilo Cienfuegos
1932 - François Truffaut
1935 - Edwin Barnes
1940 - Tom Brokaw
1945 - Bob Marley
1962 - Axl Rose
1966 - Rick Astley
1969 - Masaharu Fukuyama
1979 - Dan Balan
1979 - Natalya Safronova
1981 - Alison Haislip
1981 - Jens Lekman
1982 - Alice Eve
1984 - Darren Bent
1984 - Piret Järvis
1985 - Crystal Reed
1986 - Dane DeHaan
1993 - Tinashe
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