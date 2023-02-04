Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:54

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.