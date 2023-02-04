Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 19:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar bugün yakın gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. Kimseye güvenmek istemiyorsunuz fakat sorun şu ki gerçeklerden kaçan tarafınız size hayal kırıklığı yaşıyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışın.