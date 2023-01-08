8 Ocak hangi burç? 8 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:46

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:46

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Ocak hangi burç oluyor? 8 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

8 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1345 - Kadı Burhâneddin

1937 - Meral Niron

1942 - Gülcan Tunççekiç

1948 - Arkadaş Zekai Özger

1949 - Nuri Kurtcebe

1953 - Gülistan Okan

1975 - Vatan Şaşmaz

1976 - Bora Sancar

1977 - Erdal Bibo

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1037 - Su Shi

1864 - Albert Victor

1928 - Bab Christensen

1933 - Juan Marsé

1934 - Jacques Anquetil

1935 - Elvis Presley

1936 - Robert May

1942 - Junichiro Koizumi

1942 - Stephen Hawking

1961 - Jérôme Bonnafont

1977 - Amber Benson

1985 - Karina Ocasio

1986 - David Silva

1988 - Adrián López Álvarez

1988 - Alex Tyus

1991 - Stefan Johansen

1992 - Koke

1999 - Damiano David

2000 - Noah Cyrus























