8 Ocak hangi burç? 8 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Ocak hangi burç oluyor? 8 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
8 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1345 - Kadı Burhâneddin
1937 - Meral Niron
1942 - Gülcan Tunççekiç
1948 - Arkadaş Zekai Özger
1949 - Nuri Kurtcebe
1953 - Gülistan Okan
1975 - Vatan Şaşmaz
1976 - Bora Sancar
1977 - Erdal Bibo
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1037 - Su Shi
1864 - Albert Victor
1928 - Bab Christensen
1933 - Juan Marsé
1934 - Jacques Anquetil
1935 - Elvis Presley
1936 - Robert May
1942 - Junichiro Koizumi
1942 - Stephen Hawking
1961 - Jérôme Bonnafont
1977 - Amber Benson
1985 - Karina Ocasio
1986 - David Silva
1988 - Adrián López Álvarez
1988 - Alex Tyus
1991 - Stefan Johansen
1992 - Koke
1999 - Damiano David
2000 - Noah Cyrus
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