8 Şubat hangi burç? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:06
8 Şubat hangi burç? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)


* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)


* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)


* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Şubat hangi burç oluyor? 8 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR? 

8 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

8 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Kemal Kafalı

1934 - Erk Yurtsever

1962 - Mehmet Çepiç

1970 - Cüneyt Özdemir

1971 - Arif Kilisli

1978 - Gökhan Tepe

1980 - Bilge Kösebalaban

1990 - Zeynep Tuğçe Bayat

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1720 - Sakuramachi

1856 - Léon Bakst

1897 - Zakir Hüseyin

1932 - John Williams

1974 - Seth Green

1981 - Steve Gohouri

1983 - Atiba Hutchinson

1984 - Manon Flier

1987 - Carolina Kostner

1989 - Bronte Barratt

1995 - Jordan Todosey

1995 - Mijat Gacinovic

1996 - Kennedy









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