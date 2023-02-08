8 Şubat hangi burç? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Şubat hangi burç oluyor? 8 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
8 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Kemal Kafalı
1934 - Erk Yurtsever
1962 - Mehmet Çepiç
1970 - Cüneyt Özdemir
1971 - Arif Kilisli
1978 - Gökhan Tepe
1980 - Bilge Kösebalaban
1990 - Zeynep Tuğçe Bayat
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1720 - Sakuramachi
1856 - Léon Bakst
1897 - Zakir Hüseyin
1932 - John Williams
1974 - Seth Green
1981 - Steve Gohouri
1983 - Atiba Hutchinson
1984 - Manon Flier
1987 - Carolina Kostner
1989 - Bronte Barratt
1995 - Jordan Todosey
1995 - Mijat Gacinovic
1996 - Kennedy
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