9 Ağustos hangi burç? 9 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Ağustos hangi burç oluyor? 9 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

9 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1881 - Ebül'ulâ Mardin

1929 - Abdi İpekçi

1930 - Süreyya Duru

1941 - Yener Ünlüer

1942 - Erman Şener

1944 - Nevra Serezli

1951 - Memet Baydur

1953 - Mustafa Öztürk

1958 - Muazzez Ersoy

1976 - Oylum Talu

1982 - Tülin Altıntaş

1986 - Taner Ölmez

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1537 - Francesco Barozzi

1911 - William Alfred Fowler

1914 - Joe Mercer

1943 - Ken Norton

1947 - Roy Hodgson

1960 - Yasushi Yoshida

1973 - Filippo Inzaghi

1978 - Senan Kara

1982 - Kate Siegel

1982 - Tyson Gay

1983 - Ashley Johnson

1985 - Filipe Luís

1988 - Willian Borges da Silva

1989 - Stefano Okaka

1990 - İshak Doğan

1994 - Alexander Djiku