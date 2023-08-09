Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Ağustos hangi burç? 9 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Ağustos hangi burç oluyor? 9 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
9 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1881 - Ebül'ulâ Mardin
1929 - Abdi İpekçi
1930 - Süreyya Duru
1941 - Yener Ünlüer
1942 - Erman Şener
1944 - Nevra Serezli
1951 - Memet Baydur
1953 - Mustafa Öztürk
1958 - Muazzez Ersoy
1976 - Oylum Talu
1982 - Tülin Altıntaş
1986 - Taner Ölmez
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1537 - Francesco Barozzi
1911 - William Alfred Fowler
1914 - Joe Mercer
1943 - Ken Norton
1947 - Roy Hodgson
1960 - Yasushi Yoshida
1973 - Filippo Inzaghi
1978 - Senan Kara
1982 - Kate Siegel
1982 - Tyson Gay
1983 - Ashley Johnson
1985 - Filipe Luís
1988 - Willian Borges da Silva
1989 - Stefano Okaka
1990 - İshak Doğan
1994 - Alexander Djiku
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