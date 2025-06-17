Aile ilişkilerinde mesafeyi seven 4 burç: Bu burçlar sınırlarına müdahale edilmesine asla izin vermiyor...

Aile kavramı birçok kişi için sıcaklık, yakınlık ve bağlılık demektir. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar için bu ilişkilerde belirli bir mesafe bırakmak, hem kendi ruhsal dengelerini korumak hem de özgürlük alanlarını genişletmek adına gereklidir. Peki, sınırlarına müdahale edilmesine asla izin vermeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aile ilişkilerinde mesafeyi seven 4 burç...





1. KOVA BURCU

Kova burcu bireyselliğe ve özgürlüğe düşkündür. Ailesini sevse de sürekli bir arada olmak veya her detayı paylaşmak onun doğasına aykırıdır. Kendi alanına saygı duyulmasını ister ve duygusal mesafe ile bağ kurar. Bu yüzden “aile her şeydir” anlayışından ziyade, “aileyle sınırları olan bir bağ” onun tercihidir.





2. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne fazlasıyla önem verir. Ailesiyle iyi ilişkiler kurmak ister ama fazla kısıtlanmaktan veya sürekli denetim altında hissetmekten hoşlanmaz. Telefonlara hemen dönmeyebilir, aile toplantılarında çok sık bulunmaz. Ancak bu ilgisizlik değil; sadece kendi mesafesini koruma refleksidir.





3. BAŞAK BURCU

Başak burcu aile bağlarını sever ama duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir. Aşırı yakınlık, onun içinde bir baskı hissi yaratabilir. Genellikle kontrollü ve mesafeli davranmayı tercih eder. Sevdiklerine uzaktan yardım etmeyi, onların hayatlarına doğrudan müdahil olmamayı yeğler.





4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu aileye karşı sorumluluk sahibidir, ancak ilişkilerde duygusal yakınlıktansa görev bilinciyle hareket eder. Onun sevgisi, pratik destek ve yapılandırılmış davranışlarla görünür. Aşırı samimiyet ve sürekli temas, Oğlak’ta geri çekilme isteği doğurabilir.