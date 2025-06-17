Cumhuriyet Gazetesi Logo
Herkesin derdini çözüp bir tek kendine derman olamayan 4 burç: Bu burçlar adeta çevresine ışık olurken kendi karanlığında kalıyor...

Herkesin derdini çözüp bir tek kendine derman olamayan 4 burç: Bu burçlar adeta çevresine ışık olurken kendi karanlığında kalıyor...

17.06.2025 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Herkesin derdini çözüp bir tek kendine derman olamayan 4 burç: Bu burçlar adeta çevresine ışık olurken kendi karanlığında kalıyor...

Bazı burçlar, çevresindekilere umut ve çözüm sunan, ruhlarıyla destek olan kişilerdir. Peki, adeta çevresine ışık olurken kendi karanlığında kalan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, herkesin derdini çözüp bir tek kendine derman olamayan 4 burç...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır; herkesin derdine koşar, akıl verir, destek olur… Ama sıra kendilerine geldiğinde ya konuşmazlar ya da çözüm aramaktan çok suskunlaşırlar. İçsel yüklerini dışarıya kolayca yansıtmaz, kendi sorunlarını halının altına süpürüp başkalarının yükünü omuzlamayı seçerler. Peki, adeta çevresine ışık olurken kendi karanlığında kalan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, herkesin derdini çözüp bir tek kendine derman olamayan 4 burç...


1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal zekâsı ve empatisiyle tanınır. Sevdiklerinin derdiyle dertlenir, onlar üzülmesin diye elinden geleni yapar. Ancak kendi sorunlarını kimseyle paylaşmaz. Sessizce içinden yaşar, duvarlarını yüksek tutar. Çünkü onun önceliği her zaman “başkalarıdır”.


2. BAŞAK BURCU

Analitik ve pratik zekâsıyla tanınan Başak burcu, en karmaşık meseleleri bile çözebilir. İnsanların hayatına düzen getirmeyi sever. Ama kendi hayatında olan dağınıklıkları kabul etmekte zorlanır. Mükemmeliyetçiliği, kendine karşı acımasız olmasına neden olur. Dışarıya güçlü görünürken, içinde sessiz bir kaos yaşar.


3. BALIK BURCU

Balık burcu ruhsal anlamda derin bir yapıya sahiptir. İnsanların acılarını adeta kendi kalbinde hisseder. Dertleşen birine sadece kulak vermez, duygusal olarak da onunla bütünleşir. Ancak kendi içine döndüğünde, çözemedikleriyle baş başa kalır. Çoğu zaman kimseye belli etmeden yalnız ağlar, ruhsal yaralarını kendi sarar.


4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu başkalarının hayatında adalet, denge ve uyum sağlama konusunda çok iyidir. Ortamları yumuşatır, arabuluculuk yapar. Ama kendi içinde yaşadığı kararsızlıkları ve duygusal çalkantıları dışarıya yansıtmaz. İnsanlar için dengede duran bir sütun gibidir ama içten içe yorgundur.

İlgili Konular: #Astroloji #burçlar #dert

İlgili Haberler

Ailesi için her şeye katlanan 4 burç: Evlilikte fedakarlığın ustaları
Ailesi için her şeye katlanan 4 burç: Evlilikte fedakarlığın ustaları Bazı burçlar var ki evlilikte mutluluk için kendi isteklerini ikinci plana atıp fedakârlık yapmaktan çekinmiyor. İşte evlilikte en çok fedakârlık gösteren 4 burç.
Her konuda haklı olduğunu düşünen 5 burç: Bu burçlara bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak fazlasıyla zor...
Her konuda haklı olduğunu düşünen 5 burç: Bu burçlara bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak fazlasıyla zor... Bazı burçlar haklı olduklarına içtenlikle inanır ve çoğu zaman savundukları konuyu kaybetmemek için sonuna kadar mücadele ederler. Peki, hangi burçlara bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak fazlasıyla zor olabilir? İşte, her konuda haklı olduğunu düşünen 5 burç...
Aceleci kararlarından dolayı her zaman sorun yaşayan 5 burç: Bu burçlar fevri davranışları yüzünden hep pişmanlık çekiyor...
Aceleci kararlarından dolayı her zaman sorun yaşayan 5 burç: Bu burçlar fevri davranışları yüzünden hep pişmanlık çekiyor... Bazı burçlar, sabırsızlıkları ve ani hareket etme eğilimleriyle düşünmeden adım atabilir. Peki, fevri davranışları yüzünden hep pişmanlık çeken kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aceleci kararlarından dolayı her zaman sorun yaşayan 5 burç...