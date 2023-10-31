Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu :
Bugün ekonomik anlamda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Hislerinizi dinleyin. Aklınızdan geçen her şeye inanmayın. Zihninizi susturacak aktiviteler planlayın.
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