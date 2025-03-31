Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mart 2025 - 15:46

Güncelleme: 31 Mart 2025 - 15:46

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.