Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2024 - 16:22

Güncelleme: 30 Haziran 2024 - 16:22

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.