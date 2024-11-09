Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Özel hayatınız yavaş yavaş yoluna giriyor veya siz tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Önümüzdeki 72 saat önemli, bir baba olarak...'
- 'Erken seçim' anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- 'Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir'
- Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizden çıkabilir!
- AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
- Narin duruşmasının 3'üncü gününde 3 maymun...
- Ersin Tatar'dan 'ortak Türk alfabesi' açıklaması