Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:01

Güncelleme: 09 Ocak 2025 - 16:01

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, günün ilk yarısı ilişkiler konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Orta yolu bulmak biraz zor olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren sağlık konuları tetiklenebilir. Bugün yeni bir şeylere başlamak yerine ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Eksik kalan işlerinizi tamamlayın.