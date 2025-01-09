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Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:01

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu: 

Sevgili akrep, günün ilk yarısı ilişkiler konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Orta yolu bulmak biraz zor olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren sağlık konuları tetiklenebilir. Bugün yeni bir şeylere başlamak yerine ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Eksik kalan işlerinizi tamamlayın.


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