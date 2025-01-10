Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen göstermen gerekiyor. Arkadaş çevrenle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir, enerjin düşebilir. Hislerin çok kuvvetli. Sezgilerini dinlemek yerine mantığınla hareket etmeye çalışırsan yanılırsın.
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