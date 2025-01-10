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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:22

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu: 

Sevgili akrep, bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen göstermen gerekiyor. Arkadaş çevrenle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir, enerjin düşebilir. Hislerin çok kuvvetli. Sezgilerini dinlemek yerine mantığınla hareket etmeye çalışırsan yanılırsın. 


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