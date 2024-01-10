Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrepler:
Sevgili akrepler, ruh halinizdeki huzur enerji olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. Doğru adımlarla ilerliyorsunuz fakat iç dünyanızda huzursuzsunuz. Sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gitmediğiniz sürece elinizde olanı da kaybedeceksiniz.
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