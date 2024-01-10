Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2024 - 16:21

Güncelleme: 10 Ocak 2024 - 16:21

Akrep burcu ve yükselen akrepler:

Sevgili akrepler, ruh halinizdeki huzur enerji olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. Doğru adımlarla ilerliyorsunuz fakat iç dünyanızda huzursuzsunuz. Sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gitmediğiniz sürece elinizde olanı da kaybedeceksiniz.