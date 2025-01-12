Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği