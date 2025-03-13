Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün detaylı şekilde gelecek planları yapabilir, maddi altyapınızı güçlendirecek adımlar atmanın yollarını arayabilirsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket edin. İç sesinizi önemseyin ve sezgilerinizin peşinden gidin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- Son seçim anketinde büyük fark
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- MSB'den açıklama geldi!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- İmamoğlu’nun şansı