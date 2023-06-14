Günlük Burç Yorumları: 15 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 14 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.