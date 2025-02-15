Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sağlığınıza artık biraz özen gösterin sevgili akrepler. Vazgeçemedikleriniz, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. İç dünyanızda kendinizle uyumlu olmadığınız sürece insanlardan beklentileriniz de karşılanmayacak. Mutluluğu dışarda aramayın.
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