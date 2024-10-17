Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Rutin hayatınızdaki huzursuzluk ve düzensizlik bugün eyleme geçmenize sebep olabilir. Sabrınızın sonunda hissediyorsunuz. Değişim korkunuz olsa da değişim için sizi motive edici etkiler var. Bir şeyler yapın, her doğum sancılıdır unutmayın.
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