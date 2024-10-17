Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ekim 2024 - 15:50

Güncelleme: 17 Ekim 2024 - 15:50

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Rutin hayatınızdaki huzursuzluk ve düzensizlik bugün eyleme geçmenize sebep olabilir. Sabrınızın sonunda hissediyorsunuz. Değişim korkunuz olsa da değişim için sizi motive edici etkiler var. Bir şeyler yapın, her doğum sancılıdır unutmayın.