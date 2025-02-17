Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. Hayatınız krizli olsa da dayanıklılığınız fazla olduğundan üstesinden gelebiliyorsunuz.
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