Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ağustos 2024 - 15:59

Güncelleme: 18 Ağustos 2024 - 15:59

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.