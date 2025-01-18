Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ocak 2025 - 15:47

Güncelleme: 18 Ocak 2025 - 15:47

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu :

İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor..



