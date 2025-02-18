Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Hayatınızda tıkanan noktalar artık ilerlesin, değişsin istiyorsunuz. Değiştiremediklerinizi kabullenmeniz ve odak noktanızı değiştirmeniz artık şart. Çok fazla uğraşmayıp enerjiyi serbest bıraktığınızda kendiliğinden birçok konu çözüme kavuşabilecek.
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