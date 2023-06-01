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Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı.



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