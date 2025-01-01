Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bu zamana kadar yaşadığın krizler seni pes etme noktasına getirmiş olabilir. Bugün şanslı bir günündesin, ufak da olsa önüne çıkan fırsatları görmezden gelmemelisin. Akıllıca atacağın küçük adımlar müjdeli günlerin habercisi olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı