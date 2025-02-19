Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2025 - 15:58

Güncelleme: 19 Şubat 2025 - 15:58

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.