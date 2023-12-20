Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, işlerinizi ne kadar hızlandırmaya çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Çocuklarımız kimin elinde
- Harp Okulu mülakatlarında öğrencilerin önü kesildi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Esra Erol'da ilginç anlar: 'Pırasa' diyince bayıldı!