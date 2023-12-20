Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Aralık 2023 - 17:07

Güncelleme: 20 Aralık 2023 - 17:07

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, işlerinizi ne kadar hızlandırmaya çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.