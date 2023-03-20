Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsiniz. Ön yargılarınızdan kurtulmalısınız. Özel hayatınızla alakalı şanslı günlerdesiniz.
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