Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Aklınızdan geçen çeşit çeşit fikirler ve harekete geçmek konusundaki motivasyon eksikliğiniz, hayatınızda yoluna gitmeyen konuların asıl sebebi. Bir yerden başlamak zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan, somut ve uygulanabilir fikirleri hayata geçirmekte fazla geçmeyin.
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