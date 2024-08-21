Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2024 - 17:15

Güncelleme: 21 Ağustos 2024 - 17:15

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem arz eden işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemeniz ve buna göre ilerlemeniz gerekiyor.