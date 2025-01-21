Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ocak 2025 - 16:32

Güncelleme: 21 Ocak 2025 - 16:32

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.