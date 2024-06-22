Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Haziran 2024 - 16:03

Güncelleme: 22 Haziran 2024 - 16:03

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün sevgili akrepler. İnsanlarla ortak paydada buluşmak için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha huzurla ilerleyeceksiniz.