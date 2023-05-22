Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 22 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün.