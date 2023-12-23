Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir sevgili akrepler. Yaşadığınız kararsızlıklar ve stres sağlığınızı daha fazla etkilemeden kendinize çeki düzen vermek zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.
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