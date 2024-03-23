Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mart 2024 - 16:10

Güncelleme: 23 Mart 2024 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız.