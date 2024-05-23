Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mayıs 2024 - 15:53

Güncelleme: 23 Mayıs 2024 - 15:53

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Duygusal anlamda hassas olduğunuz bu günlerde sezgilerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugün ailenizden veya aile gibi gördüğünüz kişilerden maddi anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Geri çevirmeyin, pişman olmayacaksınız.