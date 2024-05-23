Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Duygusal anlamda hassas olduğunuz bu günlerde sezgilerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugün ailenizden veya aile gibi gördüğünüz kişilerden maddi anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Geri çevirmeyin, pişman olmayacaksınız.
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