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Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu: 

Bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Hayatınızdan çıkması gereken kişiler bu süreçte açık açık kendilerini belli ediyorlar, onları daha fazla tutmayın. Ekonomik anlamda kararsız kaldığınız konular olabilir, riske girmeyin.



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