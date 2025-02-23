Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yeni anlaşmaların gündemde olduğu bir gün olabilir sevgili akrepler. Bugün alacağınız kararlar uzun vadede kazanç getirebilir fakat biraz daha sabretmelisiniz. Kafa yapılarınızın uyuştuğu kişilerle bir yola çıkmak kafa rahatlığı sağlayacak. Kararınızdan vazgeçmeyin.
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