Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mart 2024 - 16:24

Güncelleme: 24 Mart 2024 - 16:24

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor..