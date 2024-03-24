Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor..
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Durumu stabildir'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- CHP'nin seçim afişlerine çirkin saldırı!
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- Tüm bina tahliye edildi!
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Kent giderse direnç çöker'