Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Maddi anlamda getiresi olabilecek kararlarınızı alırken çok yönlü düşünmenizi gerektirecek bir gündesiniz. Beklenmedik aksilikler can sıkıcı olabilir fakat geçici konular olduğu bilin. Ayrıntılara takılmadan ilerleyebilirseniz uzun vadede kazançlı olacaksınız.
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