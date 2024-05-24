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Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Mayıs 2024 - 16:43

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Maddi anlamda getiresi olabilecek kararlarınızı alırken çok yönlü düşünmenizi gerektirecek bir gündesiniz. Beklenmedik aksilikler can sıkıcı olabilir fakat geçici konular olduğu bilin. Ayrıntılara takılmadan ilerleyebilirseniz uzun vadede kazançlı olacaksınız.


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