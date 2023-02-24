Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:57

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:59

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız.