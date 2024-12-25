Günlük Burç Yorumları: 26 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Aralık 2024 - 15:59

Güncelleme: 25 Aralık 2024 - 15:59

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.