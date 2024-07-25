Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Hayatınızı tek başınıza yönetmeye ve kontrol etmeye çalışsanız da aksilikler çıkıyor. Olaylar üzerinizdeki kontrolünüzü kaybediyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.
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